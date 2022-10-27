Госдеп о поддержке Турцией Украины
США высоко оценивают приверженность Турции суверенитету и территориальной целостности Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в поздравлении в связи с национальным праздником Турции - Днем Республики.
«Поздравляю народ Турции от имени США с очередной годовщиной провозглашения Турецкой Республики. Отношения между Турцией и США имеют очень важное значение и основаны на глубоких культурных и торговых связях между нашими странами, а также на нашей совместной деятельности по развитию регионального и глобального мира, безопасности и благополучия. США высоко оценивают приверженность Турции суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся российской агрессии», - говорится в поздравлении.