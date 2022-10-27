УМК потребовало от Абдоллахиана взять свои слова обратно

Управление мусульман Кавказа (УМК) прокомментировало заявление главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана о том, что «Иран считает безопасность Армении и региона своей безопасностью», сделанное им на открытии генерального консульства Ирана в Капане Сюникской области (Западный Зангезур).

«Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана, сделанное в Капане, требуем взять свои слова обратно. В то время как армяне, сравнявшие с землей азербайджанские мечети, «восстановливают» мечеть Юхары Говхарага в Шуше и Голубую мечеть в Ереване для создания в глазах мирового сообщества имиджа государства, заботящегося о мечетях, иранские компании, осуществляющие процесс «восстановления», изменяя их происхождение, фактически прикрывают армянский вандализм. Если иранское государство обещает оружие и военную помощь стороне, руки которой обагрены кровью мусульман, и приравнивает безопасность Армении к безопасности Ирана, то это практический шаг в направлении подстегивания Армении к новой войне, подстрекательство к реваншизму, и является прямой угрозой государственным интересам Азербайджана и азербайджанского народа. Если в этот непростой период Иран открывает консульство в Капане и заявляет о готовности открыть генконсульство Армении в Тебризе, это точно нельзя расценивать как братский или дружеский шаг», - говорится в заявлении.