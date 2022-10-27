Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 11:13

Как уже сообщалось, президент России Владимир Путин по ходу своей речи на Валдайском форуме заявил, что Армения в прошлом «пошла по другому пути», отказавшись принять российский план, в соответствии с которым пять оккупированных ею районов возвращаются Азербайджану, а Кельбаджар и Лачин, «имеющие достаточно большие территории», останутся коридором, который соединит Карабах с Арменией. Отметив, что отказ Еревана привел в итоге к 44-дневной войне, президент России заявил дословно следующее:

«Если Ереван хочет принять «вашингтонский план», признающий полный суверенитет Азербайджана над Карабахом, то Россия не будет противиться этому и признает любое решение руководства Армении». Комментируя эту часть выступления президента Путина, вызвавшую громкий резонанс как в Армении, так и в Азербайджане, необходимо вернуться к истории армяно-азербайджанских переговоров, проводившихся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как известно, план урегулирования, который предусматривал освобождение от оккупации пяти районов, в предоставлении бывшей Нагорно-Карабахской области промежуточного статуса, а также в отсрочке на неопределенный срок возвращения оставшихся оккупированных Арменией районов Азербайджана (которые, как стало известно, должны были навсегда остаться под Арменией в качестве ее «коридора» с Карабахом), действительно был и даже активно обсуждался во времена президентства Сержа Саргсяна. Позже он получил название «План Лаврова», и после того, как к власти в Армении пришел Никол Пашинян, был положен под этим названием на стол армяно-азербайджанских переговоров. Судя по словам Владимира Путина, «План Лаврова», который был одобрен и поддержан не только Россией, но и США и Францией, сопредседателями Минской группы ОБСЕ, был на самом деле чрезвычайно выгодным для Армении. Ибо при его реализации Ереван сохранял контроль не только над бывшим Нагорно-Карабахским регионом, но и над обширными территориями Кельбаджарского и Лачинского районов, связывавших Армению с НКАО.

Однако в Ереване «План Лаврова» не приняли, поскольку руководство этой страны рассчитывало в будущем реализовать мечту о «Великой Армении» и действовало по принципу «не возвращать ни пяди земли». Мало того, в какой-то момент Армения даже заявила, что в любое время может переключиться с мирных переговоров на осуществление концепции «новой войны за новые территории». Следует также отметить, что ранее аналогичные предложения озвучивались и обсуждались на разных этапах переговорного процесса. И Запад неизменно поддержал их, включая «План Лаврова», который стал предметом переговоров примерно за полтора года до начала 44-дневной войны. Кампании «черного пиара», организованные в тот период на Западе против Азербайджана и президента Ильхама Алиева под видом защиты прав человека и демократии, были частью психологического давления на Азербайджан с целью вынудить его принять этот план. Не случайно президент Ильхам Алиев часто повторял в публичных выступлениях, что хорошо знает, кем и с какой целью были организованы эти клеветнические кампании. Следует признать, что на том критическом для Азербайджана этапе решающую роль сыграли характер и воля президента Ильхама Алиева, который на всех этапах переговоров заявлял о тщетности оказываемого на него давления, подчеркивая, что он не предпримет ни при каких обстоятельствах ни одного шага, противоречащего интересам, территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, и что все консолидируемые Россией и Западом попытки создать на территории Азербайджана второе армянское государство абсолютно неприемлемы и могут в итоге привести к симметричному ответу со стороны Азербайджана.

Все, что произошло спустя полтора месяца, уже вписано в анналы истории - Азербайджан в ходе триумфально завершившейся 44-дневной войны освободил от армянской оккупации все свои территории, в том числе упомянутые Путиным Кельбаджарский и Лачинский районы, а также Шушу. И вот теперь Армения должна принять качественно новую реальность и подписать мирный договор с Азербайджаном. Неясно лишь одно: чей вариант мирного соглашения будет подписан - Вашингтона или Москвы? Вокруг этого вопроса закручивается нешуточная интрига, усугубляемая тем обстоятельством, что не только Баку, но, как ни парадоксально, и Ереван предпочитают «Вашингтонский план». Комментарии Путина лишь подчеркивают и без того заметное ухудшение отношений между Россией и Арменией, а также отсутствие даже признаков духа союзничества, витавшего не так давно над стратегическим треком Москва-Ереван. Позиция президента России все больше направлена против Армении и Никола Пашиняна. Владимир Путин дал ясно понять, что если бы Кочарян, Саргсян, а позднее и Пашинян согласились на предложения России, то Армения не оказалась бы в столь бедственном положении, а смогла бы «прибрать к рукам» не только весь Нагорный Карабах, но и Кельбаджар с Лачином.