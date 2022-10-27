Пашинян ничего не подпишет в Сочи

Депутат фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян считает, что на предстоящей встрече лидеров Армении и Азербайджана мирный договор не будет подписан.

31 октября в Сочи состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Возможно, будет достигнута договоренность, но, насколько мне известно, подписание мирного договора не запланировано. Может быть, будет подписан какой–то другой документ», - отметил депутат.

Вместе с тем он, ссылаясь на прессу, заявил, что армянская сторона склонна к подписанию российского варианта договора.