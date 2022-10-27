Багиров представлялся крупным маклером и «кидал» людей на сотни тысяч

Продолжается судебный процесс по уголовному делу Эльчина Багирова, обвиняемого в вымогательстве крупной суммы денег у бывшего депутата парламента Нахчывана Насруллы Байрамова.

Как сообщает haqqin.az, в ходе состоявшегося под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азера Пашаева заседания потерпевшая Натаван Алекперова заявила, что в суд был подан гражданский иск на 180 тысяч манатов. Гражданский иск приняли.

Позже прокурор огласил обвинительный акт, согласно которому, Эльчин Багиров обманывал граждан, представляясь успешным бизнесменом с широкими связями в сфере строительства и купли-продажи квартир. Зауру Мирзоеву Багиров за 78 тысяч манатов «продал» квартиру в Хатаинском районе, хотя она ему не принадлежала.

Багиров, получивший условный срок на основании приговора Бакинского суда по тяжким преступлениям от 9 сентября 2016 года, следующей жертвой выбрал Сабухи Тагиева. У последнего он взял 69 тысяч манатов, обещая прибыль с покупки фурнитурных материалов по низкой цене.

Позже мошенник завладел деньгами Насруллы Байрамова. С мая по сентябрь 2018 года он частями забрал у него 230 тысяч манатов путем махинации с куплей-продажей арматуры. Схожим образом были обмануты Самир Дашдамиров и Натаван Алекперова. Дашдемиров потерял 151 тысячу манатов, а Алекперова рассталась со 180 тыс. 850 ман.

Следственный орган предъявил Э.Багирову обвинение по статье 178.2.3 (совершение крупного мошенничества). Потерпевшими признаны 7 человек. Эльчин Багиров не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

Судебный процесс продолжится 18 ноября.