Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, уже несколько часов кружит на высоте 17 км над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, следует из данных сервиса Flightradar24.

Беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия. Дрон набрал высоту более 15 км и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю.