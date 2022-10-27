Россияне сбежали из аэропорта в Чернобаевке
Российские войска вывели почти все транспортные средства из аэропорта в Чернобаевке Херсонской области, сообщил исследователь OSINT технологий Тим Эхарт в своем твиттере.
Отмечается, что на опубликованных спутниковых снимках техники противника не видно - только следы.
Напомним, что в период с февраля по весну 2022 года ВСУ активно били по территории объекта, не допуская высадки врага и лишая его вертолетов. 22 марта украинские военные в восьмой раз ударили по аэропорту, после чего западные СМИ заметили вывод техники ВС РФ.