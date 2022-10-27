Очередной успех Госфонда соцзащиты на международной арене

Председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Хималай Мамишев по итогам голосования представителей мировых стран на заседаниях в рамках Всемирного форума социального обеспечения в Марокко избран членом Бюро Международной ассоциации социального обеспечения (ISA) и председателем Комитета по управлению европейской сетью собрания.

Помимо Азербайджана, членами правления, председателем которого был избран Х.Мамишев, были избраны руководители соответствующих учреждений 9 стран (Турция, Венгрия, Польша, Бельгия, Франция, Казахстан, Нидерланды, Великобритания, Италия).

BSTA, основанная в 1927 году, является международной организацией, объединяющей до 330 учреждений социального обеспечения из более чем 160 стран и ведущей глобальную кампанию за всестороннюю поддержку социального обеспечения в мире.

Будучи представленным в высших органах управления этой Организации, а также председательствуя в ней, Фонд будет принимать непосредственное участие в принятии важных решений для деятельности международной организации, в определении бюджетной стратегии и приоритетных целей, в оценке полученных достижений и также при принятии решений по финансовым вопросам.