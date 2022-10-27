Али Асадов поздравил вице-президента Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю по случаю национального праздника этой страны - Дня Республики, сообщили в Кабмине.

В письме говорится, что Турция, обладающая мощью и стабильностью в политической, экономической и военной сферах, сегодня занимает очень важное место на международной арене.

«Дружеские и братские связи между Азербайджаном и Турцией, основанные на крепком фундаменте, являются ярким выражением единства и солидарности между двумя странами. Азербайджан полон решимости и отныне расширять и разнообразить сотрудничество и эффективную деятельность с братской Турцией, которая изо дня в день обогащается новым содержанием», - говорится в письме.