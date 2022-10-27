Ульвия Худиева, собкор 14:05

За девять месяцев текущего года из Грузии было вывезено овец на 16,9 миллиона долларов, и почти половина поголовья грузинских овец на порядка восьми миллионов долларов была продана Азербайджану. Такие данные приводятся в обнародованном на днях отчете Статистического комитета Грузии. Как утверждает Бека Гогашвили, глава Ассоциации овцеводов Грузии, местные фермеры снизили цену на животных, что привело в последние недели к ощутимому росту экспорта.

«В прошлом году в это же время наши фермеры продавали овец по 320-330 лари (примерно 200-202 маната - ред.) за голову, - отметил Гогашвили. – А сегодня эта цена снижена до 240-270 лари (147-165 манатов)». Статистические данные свидетельствуют, что на данном этапе Азербайджан, закупающий овец не только в Грузии, но и в соседнем Дагестане, не может удовлетворить спрос на баранину за счет только внутреннего производства. Что выглядит довольно странно, если учесть, что Азербайджан широко известен развитым овцеводством, еще с незапамятных времен здесь разводят традиционные породы овец, мясо которых отличается превосходным качеством и вкусом. Тем не менее статистика выдает удручающие цифры, свидетельствующие о том, что количество овцеводческих ферм в Азербайджане с каждым годом сокращается. Сегодня разведение овец, бывшее некогда прибыльной отраслью животноводства, уже не так выгодно.

По информации Госкомстата, поголовье мелкого рогатого скота в Азербайджане на начало текущего года составляло 8 миллионов 37,1 тысячи голов, что на 52,6 тысячи меньше, чем в прошлом году. Отметим также, что неуклонное снижение поголовья овец в индивидуальных и животноводческих хозяйствах наблюдается с 2015 года. И хотя официальная статистика утверждает, что спрос на баранину в стране покрывается, главным образом, за счет местного производства, подсчеты показывают, что сегодня количество овец в Азербайджане остается примерно таким же, каким было четырнадцать лет назад. Что, естественно, вынуждает наращивать импорт баранины. Раньше живых животных на убой в Азербайджан завозили из Украины. Сегодня из-за войны импорт оттуда почти прекратился, зато увеличился ввоз овец из соседней Грузии. Одной из причин того, что овцеводство в Азербайджане постепенно сдает свои позиции, эксперты называют ограниченность кормовой базы, вызванную опустыниванием пастбищ, вследствие чего основные компоненты для кормов приходится покупать за рубежом. И поскольку затраты животноводов на содержание скота постоянно растут, индивидуальные хозяйства чаще всего не справляются с ситуацией и разоряются. В этой связи важно напомнить, что основная часть пастбищ для овцеводческих хозяйств находилась на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, и их площадь за годы армянской оккупации значительно сократилась. После освобождения в Лачин и Кельбаджар начали активно перебрасывать овцеводческие фермы и расширять пастбища. Но до формирования полноценной кормовой базы для крупных и мелких животных весенних и летних пастбищ недостаточно. Для интенсивного развития животноводства необходимы также определенные площади зимних выпасов. Но в местности Джейранчель, где в основном расположены эти пастбища, часть земли у местных фермеров была выкуплена под посевы различных сельскохозяйственных культур. А держать животных в закрытых фермах местным овцеводам не по карману - слишком дорого. В результате крестьяне не могут позволить себе содержать даже несколько овец, а подавляющее большинство фермеров забивает свой скот. Отсюда и сокращающееся с каждым годом поголовье.

Как рассказал корреспонденту haqqin.az эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли, изменение структуры посевов и сокращение количества пастбищ оказывает негативное влияние на состояние отечественного животноводства. «Поскольку кормовая база ограничена, падает уровень кормления скота и производства мяса, - говорит эксперт. - Мы провели комплексное исследование в нескольких животноводческих регионах. Выяснилось, что в отарах достаточно высокий процент больных и истощенных животных. Пастбищ для выпаса не хватает, а питательные и калорийные импортные корма дорожают с каждым днем». По словам нашего собеседника, ввоз живых животных в Азербайджан увеличился из-за проблем в сфере животноводства. «Чтобы уменьшить негативные последствия изменений климата, необходимо орошать пастбища и засевать их семенами, - говорит Вахид Магеррамли. - То есть с одной стороны, уменьшается площадь пастбищ для скота, с другой - из-за климатических изменений снижается продуктивность полей, в результате чего кормовая база страны слабеет».

По мнению эксперта, поголовье овец в Азербайджане многократно превышает количество доступных пастбищ. «Всего в нашей стране насчитывается 2,4 миллиона гектаров пастбищных угодий, - говорит Магеррамли. - Численность мелкого рогатого скота превысила восемь миллионов, поголовье крупного - два миллиона. Так вот, только для полноценного откорма овец необходимо два миллиона гектаров пастбищ из расчета один гектар на четырех овец. И если мы не решим проблему кормовой базы, импорт мяса будет увеличиваться с каждым годом». Как отметил заместитель председателя Азербайджанской ассоциации животноводства Ильдырым Мамедов, из-за ограниченности пастбищ особенно страдают жители сел, занимающиеся животноводством.