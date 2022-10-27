Пашинян: Никому не дадим коридор через Армению
Армения «никому не даст коридор через свою территорию», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на съезде партии «Гражданский договор».
Пашинян также отметил, что готов подписать в Сочи документ о продлении присутствия российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на азербайджанской территории, «на 10, 15, 20 лет».
«Мы хотим, чтобы российские миротворцы остались, но я не могу решать за Россию», - сказал он.
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