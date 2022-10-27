Российский агент шпионил за позициями HIMARS
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российского агента, который шпионил за позициями HIMARS и дальнобойных гаубиц М777 на юге Украины, а также корректировал удары российских войск по Никополю Днепропетровской области, говорится в заявлении ведомства в телеграм.
«Среди основных его задач также было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта», - говорится в сообщении.
Кроме того, агент корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры, и отчитывался о последствиях воздушных атак.