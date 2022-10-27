Пашинян призывает ОДКБ применить силу

ОДКБ «может прибегнуть к силовому решению проблемы, если дипломатический путь потерпит крах», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на VI съезде правящей партии.

По его словам, «необходимо принять дорожную карту», которая «может состоять из совместных дипломатических решений с Баку, в противном случае ОДКБ может задействовать силовые методы решения проблемы».

Пашинян добавил, что «в этом контексте ОДКБ рассматривает вопросы с точки зрения коллективной безопасности, а не симпатий к кому-либо».