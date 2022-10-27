ВСУ отчитались об уничтожении 300 российских военных

Вооруженные силы Украины уничтожили около 300 российских военнослужащих в районе Майорска в Донецкой области, которые готовились к нападению, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 60 легкораненых российских военнослужащих были доставлены в медицинские учреждения Горловки. В Червонопоповке Луганской области уничтожено до 20 российских военнослужащих, около 30 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили в украинском Генштабе, «в связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц» раненых вынуждены эвакуировать автобусами в соседний Воронеж.