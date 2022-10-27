Песков о возможности продления мандата российских миротворцев в Карабахе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о готовности подписать в Сочи документ о продлении присутствия российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на азербайджанской территории.
«Надо дождаться встречи», - сказал Песков, подразумевая трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи 31 октября.
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