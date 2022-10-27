Швеция хочет создать «Северную армию»
Председатель парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист предложил создать объединенную армию северных стран, сообщает издание Dagens Nyheter.
Причиной для формирования объединенной армии, по мнению Хультквиста, является усиление напряженности в отношениях с Россией. Для этого нужно, отметил он, чтобы Финляндия, Швеция и Норвегия взяли коллективную ответственность за защиту границ друг друга.
Ранее стало известно, что Швеция передаст Украине «важные инструменты» в новом пакете военной помощи.