Россия останется без Volkswagen и Porsche

Volkswagen объявил о планах избавиться от российских активов Scania, Man и Porsche в течение 12 месяцев, говорится в промежуточном отчете компании на официальном сайте.

Предприятия перейдут фирмам «Скания Русь» и «МАН Трак Челны». Porsche AG имеет в нашей стране три дочерние компании и их может купить сторонний инвестор, который объявил о планах избавиться от российских активов Scania, Man и Porsche в течение 12 месяцев.