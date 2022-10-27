СМИ: Кремль обсуждал вопрос ядерного удара по Германии

Кремль в конце прошлого года обсуждал вопрос ядерного удара по Германии, сообщает издание Spiegel, ссылаясь на данные радиоперехвата во время военных маневров в Балтийском море.

Отмечается, что Кремль рассматривал три цели: Берлин, авиабазу США в Рамштайне, авиабазу «Бюхель», где хранится ядерное оружие.

В издании также говорится о том, что Путин угрожал ядерным ударом и Шольцу, несмотря на то, что сам канцлер эту информацию опроверг.