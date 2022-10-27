Пашинян: Если азербайджанец не общается с армянским пограничником...
Ереван готов передать полномочия пограничной службы российским пограничным войскам, заявил на съезде правящей партии «Гражданский договор» премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Если азербайджанец не общается с армянским пограничником, то и армянин не должен общаться с азербайджанским пограничником. Мы предложили решение - передать данную службу в этом пункте другим организациям или странам и договориться о том, что на границе будут стоять операторы. То есть третья сторона. Мы говорим, что готовы передать эти полномочия российским пограничным войскам. Пусть Баку кого хочет делегирует. Например, может выбрать Турцию», - сказал он.