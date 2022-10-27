Пашинян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана

Предложения западных стран «по вопросу Карабаха» не являются неприемлемыми для Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на съезде партии «Гражданский договор».

По его словам, имеются несколько предложений, в том числе урегулирование армяно-азербайджанского вопроса «без упоминания о Карабахе».

«Другой подход заключается в том, что давайте решим вопрос Карабаха. Но в таком случае может возникнуть вопрос, кто из этих сторон считает его частью Азербайджана, а кто не считает», - сказал он, добавив, что мировое сообщество, все страны без исключения, считают его частью Азербайджана.

Касаясь установления мира, Пашинян отметил, что сначала надо понять, какие сверхдержавы гарантируют выполнение договоренностей и помогут установить мир.