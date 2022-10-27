Пашинян объяснил, почему пригласил западных наблюдателей в Армению
Наблюдатели ЕС приглашены в Армению по двум причинам, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на VI съезде «Гражданского договора».
По словам Пашиняна, первая причина заключается в том, что он «не счел удовлетворительной реакцию ОДКБ» на запросы Еревана, а вторая – что Азербайджан «представляет Западу и ЕС, что Армения и лично Пашинян увеличивают военное присутствие РФ в регионе».
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