В Украине назвали сроки возвращения Херсона и Крыма

Херсон может быть освобожден до конца ноября, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американскому изданию The Drive.

Буданов также отметил, что армия РФ может взорвать дорогу, которая идет по дамбе около Каховской ГЭС, а также шлюзы на дамбе, что вызовет «частичное разрушение объекта».

По его словам, сейчас вероятность нападения с территории Беларуси невысока, но это может измениться в случае потери Россией Херсона.

Глава разведки также добавил, что Украина вернет контроль над Крымом военными средствами, и это может произойти в следующем году.

Буданов также предположил, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar.