Соответствующими учреждениями МЧС проведен ряд мероприятий с целью просвещения населения о правилах поведения, связанных с чрезвычайными ситуациями. Они прошли в ряде средних школ Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира и в других регионах.

Целью мероприятий было доведение до граждан актуальных знаний о необходимых правилах поведения, связанных с возможными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

На мероприятиях была предоставлена подробная информация о классификации чрезвычайных ситуаций, типичных для Азербайджана, о причинах возникновения пожаров и необходимых правилах поведения в это время. Были наглядно продемонстрированы правила применения первичных средств пожаротушения.