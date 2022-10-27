Зеленский о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщают украинские СМИ.
«Мы не готовы говорить в целом с этим режимом», - сказал Зеленский, отметив, что Россия проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Неуважение проявляется просто. Военные находятся на территории нашего государства», - отметил украинский президент.
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