Британия прекратит импорт российского СПГ с 2023 года

«С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского СПГ и оказывает поддержку странам по всему миру в снижении их зависимости (от российского топлива)», - говорится в сообщении.

Как следует из данных Национальной статистической службы королевства, в 2022 году Великобритания закупала СПГ из 12 стран. Крупнейшим источником этого вида топлива для страны были США. Следом за ними идут Катар, Перу, Ангола и Россия.