Клаар о длительности миссии ЕС на азербайджано-армянской границе

Мониторинговая миссия ЕС на азербайджано-армянской границе будет лучше информировать Брюссель о ситуации на местах и существующих вызовах, благодаря чему можно более эффективно способствовать мирному процессу, заявил «Голосу Америки» спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Он подчеркнул, что продолжительность миссии составляет два месяца: «Средства были предоставлены из бюджета наблюдательной миссии в Грузии. Мы можем сделать это на короткий срок, а не на длительный», - считает европейский дипломат.