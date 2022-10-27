3-й тур ABL: НТД в погоне за «Гянджой»

Отдел спорта 16:06

Сегодня состоятся два заключительных матча 3-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL). Обе игры будут транслироваться на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

В 17:00 начнется встреча между бакинским НТД, не потерявшим пока ни одного очка, и астаринским «Зирвя». В случае победы НТД сравняется по очкам с «Гянджой», которая выиграла все три матча.

А в 20:00 начнется встреча между «Олимпиком» (Шеки) и «Серхедчи» (Баку). Обе команды неудачно стартовали в чемпионате, потерпев два поражения. Сегодня кто-то одержит свою первую победу.