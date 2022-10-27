3-й тур ABL: НТД в погоне за «Гянджой»
Сегодня состоятся два заключительных матча 3-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL). Обе игры будут транслироваться на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
В 17:00 начнется встреча между бакинским НТД, не потерявшим пока ни одного очка, и астаринским «Зирвя». В случае победы НТД сравняется по очкам с «Гянджой», которая выиграла все три матча.
А в 20:00 начнется встреча между «Олимпиком» (Шеки) и «Серхедчи» (Баку). Обе команды неудачно стартовали в чемпионате, потерпев два поражения. Сегодня кто-то одержит свою первую победу.
Напомним, в первых двух матчах 3-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Сабах» - «Нефтчи» - 70:65, «Гянджа» - AAAF – 94:84.
Турнирное положение:
1. «Гянджа» - 6 очков (3 матча)
2. «Нефтчи» – 5 (3)
3. «Сабах» - 5 (3)
4. НТД - 4 (2)
5. AAAF – 4 (3)
6. «Зирвя» - 2 (2)
7. «Серхедчи» - 2 (2)
8. «Олимпик» - 2 (2).