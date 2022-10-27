Подоляк призвал россиян не паниковать: «Черноморский флот просто уплыл»
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал россиян «не паниковать» после атаки украинских БПЛА на российские корабли в Севастополе, пишут зарубежные СМИ.
«Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После «отрицательного наступления» до границ 1991 года скажете своей пастве, что «выиграли» войну. А «Черноморский флот» просто уплыл», - поиронизировал Подоляк.
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