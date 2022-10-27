Австралия будет обучать украинских солдат

Австралия передаст украинской армии 30 бронеавтомобилей Bushmaster, а также присоединится к программе обучения ВСУ, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в своем твиттере.

«Благодарен своему австралийскому коллеге Ричарду Марлесу за новые меры безопасности для ВСУ: 30 бронеавтомобилей Bushmaster. Также австралийские военнослужащие присоединятся к британской программе обучения украинских военных INTERFLEX», - написал Резников.

По его словам, общая поддержка Украины Австралией достигла 655 миллионов австралийских долларов.

Операция Interflex – это программа общевойсковой подготовки украинских военнослужащих по программе британского правительства. В курсе обучения – основы ведения боя, навыки тактической медицины, элементы инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.