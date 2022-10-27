Вице-спикер Рубинян: Приоритет – не статус Карабаха, а права армян

На нынешнем этапе приоритетом стали безопасность и права карабахских армян, а не статус Карабаха, заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян на съезде правящей партии «Гражданский договор».

Он добавил, что неурегулированные отношения с Турцией и Азербайджаном и карабахский конфликт являются «источником постоянной угрозы безопасности Армении», которые нужно устранять.

По словам Рубиняна, ключом к решению этого является разработка формулы сосуществования со всеми странами региона - Турцией, Азербайджаном, Ираном и Грузией.