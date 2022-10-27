Разозливший Кадырова командующий снят с должности
Генерал-полковник Александр Лапин, командовавший группировкой российских войск «Центр» на войне в Украине, снят со своей должности, сообщил Moscow Times источник в Минобороны.
Накануне отставки Лапина потребовал глава Чечни Рамзан Кадыров, его поддержал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Кадыров критиковал генерал-полковника за «сдачу» Лимана и прорыв обороны ряда населенных пунктов в так называемой «ДНР».
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