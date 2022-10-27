Словения передала Украине десятки танков
Словения передала Украине 28 танков M-55S, пишет словенское издание 24UR со ссылкой на Минобороны страны.
Это уже вторая партия военной помощи, которую Словения передала Украине. В июле Киев получил от Любляны 35 бронетранспортеров-амфибий BVP M80A.
Танки M-55S, находящиеся на хранении армии Словении, - это сильно модернизированная версия советского танка Т-55, разработанного в конце Второй мировой войны.
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