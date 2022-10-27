Напомним, Умман Алиев вместе с сообщниками шантажировал Гурбанова, угрожая распространить в соцсетях фотографии, на которых прокурор был заснят обнаженным в бане.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Уммана Алиева, его брата Ильгара Алиева, а также Натика Нуриева, Парвина Юсифова, Алекпера Нуриева, Эльнура Эльдарова и Сахили Абушевой, обвиняемых в шантаже помощника прокурора Апшеронского района, бывшего прокурора Гарадагского и Гаджикабульского районов Тариэля Гурбанова, родного брата председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариза Гурбанлы.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Азера Пашаева показания дали обвиняемые Ильгар Алиев и Натик Нуриев.

Ильгар Алиев, житель села Чичи Губинского района, свою вину всячески отрицал, утверждая, что никогда никого не шантажировал и о деньгах ничего не знает. По словам обвиняемого, пострадавший Тариэль Гурбанов всегда финансово помогал его брату Умману.

«Я жил в селе, а мой брат – в Баку, - рассказал на суде Ильгар Алиев. – Однажды он мне отправил на покупку автомобиля 2 000 манатов, которые я забрал из банкомата. Пострадавшего видел всего один раз. Он попросил передать моему брату, чтобы тот его больше не беспокоил. Я так и сделал».

Другой обвиняемый, Натик Нуриев, заявил, что Гурбанова не знал, никогда с ним не встречался и не требовал с него денег. В то же время, судя по материалам следствия, Натик Нуриев в разное время вымогал у прокурора 8 000, 15 500 и 4 000 манатов.

«Это неправда! - продолжил отрицать обвиняемый. – Я лишь взял у Уммана 8 тысяч манатов в долг. И понятия не имел, что ему перевели 15 500 манатов. Умман говорил, что в его телефоне есть фотография прокурора. Но это была неправда».

Нуриев также сообщил суду, что его родственница, подсудимая Сахиля Абушева, просила у Гурбанова 1 800 манатов на лечение больного ребенка, и что телефонный номер прокурора он передал Абушевой сам. Из полученных родственницей денег Нуриеву не досталось ни копейки.

«Я предупредил Сахилю, чтобы, разговаривая по телефону с Гурбановым, она напомнила ему о фотографиях. Но на самом деле никаких фотографий не было».

В завершение Нуриев заявил, что подписал признательные показания под давлением.

Когда судья Азер Пашаев предложил обвиняемому сделать чистосердечное признание, тот заявил, что просил у Гурбанова деньги, а когда получил отказ, ему пришла в голову мысль о фотографиях.

Судебный процесс продолжится 11 ноября.

Напомним, Тариэль Гурбанов работал прокурором Гарадагского и Гаджигабульского районов, а в марте 2022 года был назначен старшим помощником прокурора Апшеронского района.