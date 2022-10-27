Украина вернула 52 пленных
29 октября Киев провел очередной обмен военнопленных с Москвой, из российского плена освобождены 52 гражданина Украины, преимущественно военные, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Наши возвращаются домой. Провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 52 наших людей – офицеров, медиков, сержантов и солдат. Среди них – 12 бойцов НГУ, включая двух «азовцев», 18 из ВМС, 8 из ГНСУ, 9 из ТрО, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских», - рассказал Ермак.
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