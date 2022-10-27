На чемпионате Европы по прибрежной гребле в испанском Сан-Себастьяне представительница Азербайджана Диана Димченко завоевала золотую медаль.

В соревнованиях на дистанции 4000 метров она была лучшей как в полуфинале, так и в финале. Диана стала первой представительницей Азербайджана, выигравшей чемпионат Европы при прибрежной гребле.

Напомним, в октябре этого года Димченко стала серебряным призером чемпионата мира в Уэльсе.