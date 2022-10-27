ОАЭ развернули израильские ПРО для защиты от иранских ракет

Объединенные Арабские Эмираты развернули передовую систему ПРО (противоракетной обороны) «Барак-8» для защиты от иранских беспилотников и ракет, сообщают израильские СМИ со ссылкой на спутниковые снимки и зарубежные отчеты.

Отмечается, что данная система доказала свою эффективность, перехватив беспилотники «Хезболлы», которые летели в сторону газодобывающей платформы «Кариш».