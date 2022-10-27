Россия обвинила Британию в «теракте» в Севастополе и подрыве «Северных потоков»
Министерство обороны Российской Федерации заявило, что специалисты ВМС Великобритании, «готовившие ВСУ к теракту в Севастополе», «также причастны к подрыву газопроводов «Северный поток».
В Британии, в свою очередь, жестко отреагировали на данное обвинение, назвав его «ложью эпического масштаба»: «Чтобы отвлечь внимание от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны РФ прибегает к распространению лжи эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе», - говорится в заявлении на странице ведомства в твиттере.