Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:27

На проходившей на этой неделе в Ашхабаде международной конференции «Нефть и газ Туркменистана-2022» вновь прозвучала идея транспортировки туркменского газа в Европу через территорию Азербайджана. Впрочем, речь на сей раз шла не о проекте Транскаспийского газопровода, предложенного американцами еще в 90-е годы прошлого века и предусматривавшего ежегодную перекачку 30-35 миллиардов кубометров газа, а про прокладку по дну Каспия «мини-газопровода», имеющего ограниченную пропускную способность.

Идею участникам конференции представила Натали Костелло, директор консультативного комитета Trans Caspian Resources, Inc. Суть проекта газопровода с пропускной способностью 10-12 миллиардов кубометров газа в год состоит в том, чтобы соединить платформы Туркменистана и Азербайджана в Каспийском море и чтобы природный газ с действующих туркменских морских промыслов мог перенаправляться на азербайджанские газовые платформы. «Идея Транскаспийского газопровода вынашивалась отдельными компаниями в течение двадцати лет, - напомнила участникам конференции Натали Костелло. - Пришло время воплотить эту идею в жизнь».

Несколько слов о компании Trans Caspian Resources, Inc. По информации haqqin.az, она была основана в апреле 2021 года во Флориде, США. Ее соруководителем является Аллан Мастард, бывший посол США в Туркменистане, а управляет ею Берт Уотсон, американский энергетический лоббист со стажем. Помимо них в состав консультативного совета компании входят два бывших топ-менеджера компании «Бритиш петролеум» (ВР), крупнейшего иностранного инвестора в Азербайджане, и также Роб Собхани, азербайджанский лоббист в Вашингтоне. Вскоре после регистрации компания предложила новый вариант проекта Транскаспийского газопровода, согласно которому вместо предложенной четверть века назад идеи связать трубопроводом порт Туркменбаши на восточном побережье Каспия с Баку предлагается соединить 78-километровым подводным трубопроводом туркменское нефтяное месторождение на Каспии Махтумкули с азербайджанским Азери-Чираг-Гюнешли. Основатели компании считают последний вариант Транскаспийского газопровода более реалистичным. Главным образом, потому, что раньше Баку не был заинтересован в транспортировке в Европу огромных объемов туркменского «голубого топлива», поскольку это создало бы конкуренцию азербайджанскому газу. Кроме того, против идеи Транскаспийского газопровода всегда выступали Россия и Иран, что и стало одной из причин, по которой этот проект так и не был реализован. С другой стороны, из Конвенции о правовом статусе Каспийского моря следует, что для строительства трубопроводов по дну моря требуется согласие только тех стран, откуда трубопроводы начинаются и где заканчиваются. Но во всех случаях такие проекты должны быть одобрены прибрежными странами из-за так называемого «экологического фактора». Что дает России и Ирану (хотя последний еще не ратифицировал Конвенцию - ред.) влияние на все проекты, связанные с прокладкой подводных трубопроводов.

В данный момент группа американских лоббистов предлагает «более оптимальный и менее амбициозный» проект. По их задумке, с месторождения Махтумкули на первых порах можно транспортировать только газовый конденсат и уже на следующей стадии увеличивать объемы газа, прокачиваемого по газопроводу. Впрочем, пока это только идея. В прошлом году Аллан Мастард заявил, что его компания ищет инвестора для подготовки технико-экономического обоснования проекта. И только после того, как инвестор объявится, можно будет говорить о вероятной стоимости проекта. Ну и, конечно же, предстоит еще убедить Баку и Ашхабад в выгодности этой идеи. Считается, что правительство Туркменистана, не вылезающее из перманентных экономических проблем, особо возражать не станет. Тем более что Trans Caspian Resources, Inc рассматривает данный проект как первый шаг на пути к транзиту через Каспий больших объемов газа и нефти. «Это послужит подтверждением нашей концепции о том, что туркменский газ может поставляться на Запад, если правительство в Ашхабаде будет заинтересовано в расширении экспорта газа на новые рынки», - подчеркнул Мастард. Несмотря на то, что Туркменистан занимает четвертое место в мире по разведанным запасам природного газа, географическое положение этой страны долгие годы не позволяло сделать прибыльным экспорт туркменского газа на европейские рынки. Вместо этого Ашхабад был вынужден продавать его по низкой цене России и Ирану. А те, в свою очередь, со значительной наценкой реэкспортировали туркменское «голубое топливо» в Европу, Турцию и даже в Азербайджан.

Что же касается позиции официального Баку, то еще год назад казалось, что убедить Баку в коммерческой выгоде обновленного варианта Транскаспийского трубопровода будет невозможно. Но Мастард еще в прошлом году предусмотрительно сообщил руководству Азербайджана, что Trans Caspian Resources, Inc не планирует продавать туркменский газ самостоятельно, а собирается работать с государственной нефтяной компанией SOCAR, которая и будет заниматься продажами. Как известно, сегодня из-за войны в Украине ситуация на европейском газовом рынке кардинально изменилась. Европа решительно отказывается от импорта российского газа и бросила все свои дипломатические и политические ресурсы на поиск альтернативных источников. В частности, ЕС просит больше газа из Азербайджана, который с 2021 года экспортирует в Южную Европу по ЮГК 10 миллиардов кубометров газа в год, а согласно декларации, подписанной недавно в Баку, планирует в ближайшие несколько лет удвоить поставки. Правда, для этого потребуются значительные инвестиции как в строительство дополнительных компрессорных станций вдоль Южного газового коридора, так и в добычу «голубого топлива» с других каспийских месторождений Азербайджана. Это уже вопрос времени, а не денег, поскольку, как ожидается, Европейский cоюз поддержит эти инвестиции. С другой стороны, когда Азербайджан начинал проект Южного газового коридора, газовый рынок Европы находился под монополией «Газпрома», и отвоевать на этом рынке долю российского гиганта было непросто. В настоящее время, чтобы окончательно отстранить «Газпром» от европейского рынка, Брюсселем и Вашингтоном мобилизованы колоссальные ресурсы. В результате если Баку будет покупать дешевый туркменский газ, поступающий по Каспию, и переправлять его в Европу по ЮГК, поиск покупателей особого труда не составит. И тем не менее отношение энергетических кругов Азербайджана к этой идее до сих пор неизвестно.