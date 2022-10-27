Азербайджан будет поставлять электроэнергию в ЕС

Представители Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии в ближайшее время достигнут соглашения о поставках электроэнергии в ЕС, заявил вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили в интервью телеканалу «Имеди».

«В ближайшее время между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией будет достигнуто соглашение для того, чтобы все четыре страны одновременно сумели осуществить этот проект, потому что это инвестиция в несколько миллиардов и одновременно это даст возможность подключить непосредственно Грузию к энергоструктурам ЕС», - сказал он.