В Турции открылся завод по производству электромобилей ВИДЕО
В турецком Гемлике состоялась церемония открытия завода по производству первого серийного электромобиля турецкого производства TOGG, в ней принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают зарубежные СМИ.
TOGG планирует производить ежегодно 175 тысяч автомобилей пяти моделей. Государство заявило о готовности закупать 30 тысяч электромобилей до 31 декабря 2035 года.
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