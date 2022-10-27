Россияне взломали телефон Лиз Трасс
Смартфон экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс был взломан «шпионами Путина», в результате чего произошла утечка секретных подробностей переговоров с союзниками, пишет Daily Mail.
По данным издания, телефон Трасс был взломан, ещё когда она занимала пост министра иностранных дел, но подробности этой истории были скрыты тогдашним премьером Борисом Джонсоном и секретарём кабинета министров Саймоном Кейсом, которые приказали не придавать информацию о взломе огласке.