МИД: Попытки уклониться от мира не приведут Армению ни к чему хорошему

Азербайджан и Армения должны идти к миру в рамках поддержки территориальной целостности друг друга, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на мероприятии по случаю Дня Турецкой Республики.

Халафов также сообщил, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча: «Надеемся, что договоренности, достигнутые в Праге, получат продолжение. Мы считаем, что руководство Армении понимает свою ответственность перед международным сообществом, перед своими обязательствами. Ереван, подписавший определенные документы, должен выполнять свои обязательства. Армения несет ответственность перед своим народом», - сказал замминистра.

Он добавил, что стороны должны предпринять конкретные шаги для подписания мирного соглашения: «Мы должны сделать все важные шаги для мирного соглашения, эти шаги должны быть конкретными, соответствовать достигнутым договоренностям. Ситуация в нашем регионе и вокруг него складывается таким образом, что попытки уклониться от мира не приведут Армению ни к чему хорошему. Армения должна продемонстрировать свою позицию и предпринять все необходимые шаги на пути к миру», - добавил он.