США: Россия использует продовольствие как оружие

Россия снова пытается использовать начатую ей войну как повод для превращения продовольствия в оружие, заявила представительница Совета национальной безопасности при президенте США Адриенн Уотсон.

«Это прямо коснется нуждающихся стран и мировых цен на еду, а также усугубит уже и без того серьезный кризис в области продовольственной безопасности», - отметила она.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия прекращает участие в зерновом соглашении из-за взрывов в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.