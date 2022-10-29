На днях власти Армении запретили въезд в страну проармянскому депутату российской Госдумы Константину Затулину и главреду пропагандистского телеканала RT Маргарите Симоньян.

По информации осведомленного источника украинских СМИ, посещение Армении данными лицами являлось частью широкомасштабной провокации, а точнее, должно было подготовить почву для физического устранения премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«После срыва намеченного плана Затулин был вынужден обнародовать легенду своего несостоявшегося визита. Так, в эфирах российских телеканалов депутат признался, что 28 октября в Ереване планировалось проведение заседания так называемого «Лазаревского клуба» (организации, объединяющей прокремлевских активистов в Армении) с участием представительного российского политического десанта. При этом, по словам Затулина, заседание клуба должно было послужить «площадкой для укрепления российско-армянских отношений».

Согласно расследованию, проведенному центром «Досье», принадлежащим российскому оппозиционеру Михаилу Ходорковскому, «Лазаревский клуб» является центром вербовки агентов влияния в Армении, работая в тесной координации с ФСБ и ГРУ, и являясь, как отмечается, «инструментом не столько «мягкой силы», сколько проведения подрывных операций, именуемых «спецмероприятиями»».

Подобные заседания «Лазаревского клуба» проводились в Ереване и ранее. Но на этот раз мероприятие должно было состояться на фоне раздуваемой в российских СМИ истерии о том, что правительство Пашиняна дало согласие на некий «предательский и сепаратный» американский план по нормализации конфликта с соседним Азербайджаном.

По российской версии, «предательство» Еревана заключалось в том, что он «признает права Баку на Карабах» и тем самым «сливает» армян непризнанной республики. «Сепаратным» же план является потому, что создает условия для вывода российских миротворцев из Карабаха, тем самым окончательно выдавливая Россию с Южного Кавказа», - говорится в публикации.