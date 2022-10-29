Нидерланды продают России военные технологии

«Российская военная разведывательная организация ГРУ создала подставные организации и компании с целью закупки технологий в Нидерландах и контрабанды их в Россию для военных целей, таким образом избегая санкций», - заявил Свилленс.

По его словам, ассортимент продукции варьируется от микрочипов до промышленных красок и каучука для шин военной техники. Эти продукты имеют как гражданское, так и военное конечное применение.

«Это происходит с момента аннексии Крыма, но с начала войны в Украине это значительно увеличилось. Призываю технологический сектор провести более тщательное исследование своих клиентов», - сказал Свилленс.