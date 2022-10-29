Нидерланды продают России военные технологии
Нидерландские высокотехнологичные компании безотчетно продают свои технологии компаниям, созданным российскими спецслужбами, заявил министр иностранных дел страны Ян Свилленс местным СМИ.
«Российская военная разведывательная организация ГРУ создала подставные организации и компании с целью закупки технологий в Нидерландах и контрабанды их в Россию для военных целей, таким образом избегая санкций», - заявил Свилленс.
По его словам, ассортимент продукции варьируется от микрочипов до промышленных красок и каучука для шин военной техники. Эти продукты имеют как гражданское, так и военное конечное применение.
«Это происходит с момента аннексии Крыма, но с начала войны в Украине это значительно увеличилось. Призываю технологический сектор провести более тщательное исследование своих клиентов», - сказал Свилленс.