Кулеба: Россия пиарится на голоде

Россия пиарится на голоде, обещая бесплатно передать другим странам 500 тысяч тонн украденного в Украине зерна, при этом заблокировав 2 млн тонн, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

«Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тысяч тонн зерна (скорее всего, украденного из Украины) в течение следующих 4 месяцев. Но, разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас», - написал Кулеба.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия прекращает участие в зерновом соглашении из-за взрывов в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.