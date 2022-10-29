Израильские комплексы ПВО, занявшие боевые позиции в районе авиабазы Аль-Дафра, к югу от столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, будут защитить авиабазу от иранских баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

Объединенные Арабские Эмираты размещают на боевых позициях противоракетную систему Barak-8, закупленную у Израиля для защиты от возможных атак иранских баллистических ракет.

Официально о закупке израильских комплексов ПВО в ОАЭ не сообщали - об этом ранее писало британское информационное агентство «Рейтер» со ссылкой на свои источники.

В апреле этого года, на авиабазе ВВС Израиля Неватим, были замечены десять транспортных самолетов ВВС ОАЭ. Как утверждает «Рейтер», они были использованы для переправки в ОАЭ нескольких комплексов Barak-8.

По той же информации, Эмираты закупили у Израиля также зенитно-ракетные комплексы SPYDER.

На прошлой неделе американский сайт Breaking Defense опубликовал сообщения из источников в израильском Министерстве обороны о том, что ОАЭ уже развернули систему ПВО Barak. На спутниковых снимках местности к югу от Абу-Даби видны две полностью исправные ракетные установки и радар ELTA.

Становится очевидным, что Израиль и его арабские союзники поэтапно создают совместную региональную систему ПВО. Эта инициатива была выдвинута сразу после подписания «Соглашений Авраама» и реализована в течение последних шести месяцев. Участники программы консолидированной системы ПВО не скрывают, что она направлена на противодействие усиливающимся ракетным и БПЛА-атакам Ирана в регионе.