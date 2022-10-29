Комплекс Barak-8, сбивший на подлете к Баку «Искандер-М»: на этот раз против иранских ракет главное на этот час
Объединенные Арабские Эмираты размещают на боевых позициях противоракетную систему Barak-8, закупленную у Израиля для защиты от возможных атак иранских баллистических ракет.
Израильские комплексы ПВО, занявшие боевые позиции в районе авиабазы Аль-Дафра, к югу от столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, будут защитить авиабазу от иранских баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.
Официально о закупке израильских комплексов ПВО в ОАЭ не сообщали - об этом ранее писало британское информационное агентство «Рейтер» со ссылкой на свои источники.
В апреле этого года, на авиабазе ВВС Израиля Неватим, были замечены десять транспортных самолетов ВВС ОАЭ. Как утверждает «Рейтер», они были использованы для переправки в ОАЭ нескольких комплексов Barak-8.
По той же информации, Эмираты закупили у Израиля также зенитно-ракетные комплексы SPYDER.
На прошлой неделе американский сайт Breaking Defense опубликовал сообщения из источников в израильском Министерстве обороны о том, что ОАЭ уже развернули систему ПВО Barak. На спутниковых снимках местности к югу от Абу-Даби видны две полностью исправные ракетные установки и радар ELTA.
Становится очевидным, что Израиль и его арабские союзники поэтапно создают совместную региональную систему ПВО. Эта инициатива была выдвинута сразу после подписания «Соглашений Авраама» и реализована в течение последних шести месяцев. Участники программы консолидированной системы ПВО не скрывают, что она направлена на противодействие усиливающимся ракетным и БПЛА-атакам Ирана в регионе.
Как известно, за последние два года Иран атаковал военные базы, а также критически важные объекты инфраструктуры - аэропорты, морские терминалы и нефтебазы - в Саудовской Аравии, ОАЭ и Ираке, а также корабли в Персидском заливе.
Эти атаки совершались либо подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, либо иранскими прокси в Ираке, Сирии и Йемене. В них иранцы, в основном, использовали дроны-камикадзе, подобные тем, которые Россия закупила у Тегерана для использования против Украины.
Известно также, что за последние несколько лет Иран несколько раз запускал беспилотники в сторону Израиля, при этом, правда, воздерживаясь от атак.
Изначально ЗРК Barak был разработана для защиты от вражеских ракет класса «море-море» патрульных катеров ВМС Израиля. Что же касается модификации Barak-8, то она была разработана в рамках технологического сотрудничества Израиля и Индии и выпускается в морской и надводной версиях.
Комплекс Barak-8 обеспечивает защиту от современных крылатых и баллистических ракет, самолетов и беспилотников на расстоянии до 150 километров военно-морских судов и плавучих газовых месторождений, а также наземную стратегическую инфраструктуру. Впервые система Barak-8 были применена в боевых действиях в июне этого года, когда она уничтожила два из трех беспилотников, запущенных по израильскому газовому месторождению Кариш в Средиземном море террористами «Хизбаллы».
Третий беспилотник был уничтожен истребителями ВВС Израиля.
Израильские СМИ напоминают, что Азербайджан также имеет в своем арсенале системы Barak-8, которые были использованы во время 44-дневной войны осенью 2020 года. В тот период эта система ПВО сбила на подлете к Баку запущенную Арменией оперативно-тактическую ракету «Искандер-М».
Об этом, со ссылкой на азербайджанские военные источники, писали тогда ведущие зарубежные СМИ.