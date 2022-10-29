Депутат Гудрат Гасангулиев: «Складывается впечатление, что Россия пытается оставить под контролем и Карабах, и Азербайджан»

Иначе, как считает депутат, Азербайджану придется отказаться от Карабах а и смириться с присутствием на своей территории вооруженных сил государства, которое в определенном смысле можно назвать вражеским.

«В случае, если до конца года Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, Баку должен будет восстановить свой суверенитет над всем Карабах ом» , - заявил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев, комментируя скандальное заявление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме.

«Я уже не раз говорил, что Россия, имеющая свои интересы в регионе, не заинтересована в прекращении конфликта. Как в этом не заинтересованы и другие державы, за исключением Турции, - подчеркнул Гасангулиев. – Посмотрите на трехстороннее Соглашение от 10 ноября. Оно составлено так, что исключает возможность договориться в будущем по целому ряду вопросов. Но иногда приходится мириться с суровой реальностью, порожденной фактором силы. Подстрекательские слова Путина, сказанные с трибуны Валдайского форума – это его вторая большая ошибка после вторжения в Украину. Путин доказал, что и он, и современное российское государство могут легко отказаться от своих обещаний и подписей. Надо смотреть правде в глаза и признать, что цена наших соглашений, подписанных с

Россией, равна стоимости бумаги, на которой они были написаны. Это относится и к Декларации о союзнических отношениях Азербайджана и России, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года».

По словам депутата, Россия, занявшая в ходе 44-дневной войны нейтральную позицию, преследовала единственную цель - свергнуть прозападного премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Складывается впечатление, что Россия постоянно думает о том, как оставить под своим контролем и Карабах, и Азербайджан в целом, а потому крайне обеспокоена предстоящим подписанием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и урегулированием турецко-армянских отношений. Своим заявлением на Валдайском форуме Путин хотел привлечь внимание цивилизованного мира и проармянских западных кругов, которые его отвергли. Видимо, поддержку этих кругов Путин ценит больше, чем турецко-азербайджанские отношения. Возможно, именно так, через сильную диаспору армян в США и Франции, он хочет повлиять на западных лидеров и примириться с ними, чтобы выбраться из ямы украинской войны».

Депутат Гасангулиев считает, что Азербайджан непременно выразит off the record протест России в связи с неприемлемыми предложениями президента Путина, которые наносят ущерб двусторонним отношениям.

В дальнейшем же, по мнению депутата Гасангулиева, Баку следует укреплять отношения с членами Организации тюркских государств и другими дружественными странами, а также выделять серьезные средства на вооружение и военное строительство.