Генштаб Украины: россияне никуда не уходят, а укрепляют оборону Херсона

Российские войска продолжают проводить мероприятия по укреплению обороны Херсона, что расходится с заявлениями российских пропагандистов о якобы намерениях при необходимости покинуть город. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВС Украины.

Согласно информации, во время проведения мероприятий "эвакуации" из исправительной колонии №90 города Херсон россияне вывезли заключенных. В сводке утверждается, что территорию указанного учреждения россияне используют для размещения личного состава и военной техники.

Также отмечается, что в населенных пунктах вблизи Херсона российские военные проводят мероприятия по подготовке к обороне. Из Грозного в населенный пункт Каланчак прибыли около сотни "росгвардейцев", отмечается в сводке.