Большая чистка в Twitter: Маск сокращает штат компании
Американский миллиардер Илон Маск, который купил соцсеть Twitter, начал увольнять сотрудников компании. Масштаб сокращений пока неизвестен. Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что Маск приказал провести сокращение по всей компании, для этого некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, подлежащих сокращению. При этом увольнения пройдут до 1 ноября, когда сотрудники должны получить гранты на акции. Такие выплаты составляют большую часть заработной платы работников. Таким образом, если Маск проведет сокращение штата до этой даты, то избежит выплаты грантов.